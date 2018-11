„Искра” єшеньски шампион

КОЦУР – Всоботу, 24. новембра, у остатнїм колє єшеньскей часци сезони у Подручней лиґи Суботица, коцурска „Искра” госцовала у Панониї дзе ю дочекала екипа „Панония ИМ Тополя”.

„Искра” победзела зоз 2:1 и полусезону закончела зоз 37 освоєнима бодами, а понеже „Пролетер” зоз Равного Села у Дюрдїну процив истоменовей екипи одбавел нєришено, односно 1:1, „Искра” ше осамела на верху таблїчки и освоєла титулу єшеньского шампиона.

Ґоли за „Искру” на тим змаганю дали Марян Малацко и Тони Иван.

„Искра” на концу єшеньскей часци сезони зазначела 12 побиди, єдно нєришене змаганє и два пораженя, зоз ґол розлику +15. Фодбалере коцурскей екипи дали 34, а прияли 19 ґоли.

