„Русин” закончел полусезону зоз побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР − У 15. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор ФК „Русин” вчера бавел на домашнїм терену на Ярашу дзе дочекал госцуюцу екипу ФК „Герцеґовец” зоз Ґайдобри. ФК „Русин” − ФК „Герцеґовец” 3:0 (0:0).

Гоч ше на змаганю обчековала сиґурна побида „Русину”, процивнїцка екипа ше барз добре спровцивйовала, скоро по сам конєц. Стрилєц шицких ґолох бул Веселинович, перши дал у 70, други у 82, и треци у 90. минути.

З тим змаганьом „Русин” закончел полусезону, а вкупно ма 30 боди и позитивну ґол розлику од 22 ґоли.

