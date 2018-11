Гражданє ше одволали на превентивни препатрунки

РУСКИ КЕРЕСТУР − Всоботу, 24. новембра, у амбуланти у Руским Керестуре були орґанизовани безплатни превентивни препатрунки „За напреднєйше здравє”, на котри ше одволали вецей як 50 особи.

У рамикох тей акциї гражданом було понукнуте меранє кревового прициску, препатрунок кардиолоґа и ЕКҐ, препатрунок педиятра, меранє уровня цукру у креви, як и ултразвук абдомена.

З тей нагоди, заменїца директора Дома здравя Кула, спец др Лїляна Бероня гварела же то основни препатрунки котри часто знаю указац на озбильнєйши проблеми, прецо и важне присц.

− Таки препатрунки ше орґанизує спрам потреби, углавним раз, або два раз до рока. Людзе уж звикли, та приходза, алє мушим повесц же медзи нїма преважно старши гражданє, а требали би приходзиц и младши – гварeла др Бероня, та надпомла же скоро на каждей такей акциї єст и случаї дзе треба нагло интервеновац, а же єдна часц пациєнтох достава упути за дальши препатрунки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)