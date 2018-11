Родительска потримовка дзецом

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийним Каритасу всоботу, 24. новембра, отримане Стретнуце „Слово живота за младих”, котрому тема була „Кед вас водзи Дух нє под законом сце”. Госцинска була др Валерия Кираль зоз Кули.

Пречитани коментар на тему – виреченє св. Павла у хторим понукнуце як по тим мож жиц у каждодньовим християнским живоце. Госцинска того вечара др Валерия Кираль потим винєсла младим свойо шведоченє як мацери хтора зоз своїм сином Владимиром прешла барз чежки хвильки у його пубертетских рокох.

Модератор вечара бул Янко Катона, а красне число присутних младих и дакус старших хтори пришли нє лєм з Керестура алє и з других местох, вихасновали нагоду госцинскей поставиц питаня. У музичней часци на клавиятурох наступел Павле Венчельовски.

