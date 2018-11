На прешлосц ше нє забува

НОВИ САД – З нагоди означованя сторочнїци Присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї, 24. и 25. новембра у Новим Садзе зоз рижнима змистами означени тот значни ювилей.

Всоботу, 24. новембра, у Змай Йововей улїци отворена интерактивна постановка „1918”, хтора составена зоз вецей мултимедиялних цалосцох, а пошвецена є значним особом и подїйом у Першей шветовей войни и Присоєдинєню Войводини ґу Кральовини Сербиї.

На 19 годзин у Сербским народним театру премиєрно одбавена театрална представа „Светозар”, а истого дня, на Площи шлєбоди, бул концерт на хторим наступели Здравко Чолич и Звонко Боґдан, сопран Драґана Радакович, виолиниста Роберт Лакатош, Войводянски симфонийски оркестер, Новосадски биґ бенд оркестер и Вельки тамбурови оркестер Радио-Телевизиї Войводини, октет Опери СНП, з дириґентами Александром Марковичом и Федором Вртачником.

Внєдзелю, 25. новембра у предполадньових годзинох отворени „Музей Присоєдинєня” у хторим будзе стална постановка вецей артефактох хтори автентично шведоча о тих историйних случованьох и його актерох. Потим на Площи Републики одкрити памятнїк Кральови Петрови I Карадьордєвичови, дзе ґлумец Лазар Ристовски бешедовал часц з кральовей бешеди сербскому войску при Призрену, а наступел и Хор Ґимназиї „Йован Йованович Змай”.

Централне случованє означованя 100-рочнїци присоєдинєня була Святочна академия у Сербским народним театре на хторей присуствовал найвисши державни верх Републики Сербиї на чолє з предсидательом Александром Вучичом. На академиї вєдно наступели Войводянски симфонийски оркестер, Беоґрадска филгармония и Хор опери Сербского народного театра.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)