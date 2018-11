Интеркултуралносц и Руснаци

Кажда нїтка нашого идентитету преткана зоз нїтками других културох. Нашо традицийни и сучасни єдзеня, часци народного облєчива, народни шпиванки, нє створени изоловано од других народох, алє су резултат нєпреривних контактох зоз другима културами.

На нєдавно отриманей медзинародней науковей конференциї „Интеркултуралносц у образованю 2018” хтору орґанизовал Педаґоґийни завод Войводини у сотруднїцтве зоз Оддзелєньом русинистики Филозофского факултету у Новим Садзе, праве тоти контакти културох були главна тема.

Тот наукови сход, каждого року, праве на простору Войводини и Нового Саду як виковно, менєй або вецей, успишного интеркултуралного живота, дава можлївосц з наукового становиска представиц теми з фокусом на интеркултуралносц. И лєм з простим увидом до програми конференциї видзиме же задаток орґанизаторох виполнєти. Рушаюци од места отримованя конференциї, студентского дому Европа (Európa Kollégium), уводнїчарох професорки Людмили Попович з Беоґрадского универзитету, Олеґа Румянцева, з Универзитета у Палерму и Алексея Кишюгаса з Новосадского универзитету, учашнїкох зоз Словацкей, України, Италиї, Греческей, Горватскей и Сербиї, представених виглєдованьох на осем язикох, конференция и сама була приклад интеркултурного живота.

Заш лєм, по числу приявених учашнїкох у фокусу були Руснаци, односно теми у вязи зоз Руснацами. Уж на самим початку єдна з темох була Интеркултуралносц и язична слика швета, односно як Руснак, Серб або Українєц зоз усвойованьом язика одредзує себе як припаднїка одредзеней заєднїци и у якей мири одредзени узвичаєни ґрупи словох характеристични за шицки три язики. Интересантне виглєдованє о етнолинґвистичней виталносци Руснацох у Войводини представела Нина Илич Матиєвич. О интеркултуралносци у рускей литератури, насампредз през анализу творчосци Михайла Ковача и Мирона Жироша, бешедовали млади науковци Ана Римар Симунович и Дюрдїца Ґордич. Тему интеркултуралносци у настави историї Руснацох представели Саша Сабадош и професор Янко Рамач, а о доприношеню розвою екуменизма Романа Миза, бешедовала професорка Свенка Савич. Окрем темох у вязи зоз Руснацами, на конференциї участвовали нашо науковци Алексей Кишюгас, хтори бешедовал о концепту глїбокей култури, односно як познаванє нєсвидомих значеньох, вредносцох, нормох других културох важне за интеркултурни контакти и зменшованє интеркултурних нєпорозуменьох и зраженьох, професор Юлиян Тамаш, окрем представяня кнїжки „Рецепция дїла Юлияна Тамаша” хтора и сама зоз пред’знаком интеркултурносци, представел и проблем националних филолоґийох у условийох ґлобализациї, а Мирослав Кевежди бешедовал о интеркултурализму и проблемох запровадзованя настави на босанским язику у Санджаку.

Фокусу на Руснацох допринєсли и вредни студенти Оддзелєня за русинистику Тат’яна Барна и Алексей Макаї, и Оддзелєня за медийни студиї, Ивана Чордаш, хтори допомогли же би конференция була орґанизована на високим уровню.

Мой вибор бул писац о шлїдох интеркултурного живота у язику Руснацох у Войводини. Каждодньово ше стретаме зоз словами чийо походзенє нам загадка, а заш лєм их препознаваме у других язикох. Нє маме точни податки о числу пожичкох у руским язику у Войводини алє кед вежнєме до огляду же у Лексики руского язика професора Юлияна Рамача ище осемдзешатих рокох 20. вику позберане и класификоване даскельо тисячи слова цудзого походзеня, вец нам ясне же то вельке число. Кажде з тих цудзих, чи пожичених словох, шлїд наших контактох зоз другима язиками, односно културами. Пре слова хтори мож розумиц як доказ нашого живота зоз другима народами, нє раз сом подумал же Руснаци парадиґма интеркултурного живота. У нашим язику мож препознац двойнїсту означеносц зоз преплєтаньом културох. У старим краю нашу културу формовали контакти з єднима народами. Шлїди тих контактох зме потим принєсли до нового краю предлужуюци жиц у стредку богатим зоз рижнороднима културами.

Язик у тим процесу черанки постреднїк, медиятор медзи културами. Так, на основи словох як цо кромпля, кукурица, ферталь, фурик, фартух, дерляча, задруґа, паспаль можеме предпоставиц же нашо стари були у културних контактох зоз Мадярами, Нємцами, Сербами итд. Анализуюци наш язик можеме дознац же нашо людзе од Нємцох научели цо то штранґ, шрамка, шопа, дамферка, шпинат, роля, а од Мадярох дєплови, файта, хотар, салаш. Шлїди интеркултурного живота ше нє закончую на уровню пожичених словох, вони присутни и на других уровньох язика. Кельо раз подумаме же вирази руского язика таки як у сербским, або анґлийским. И то шлїди нашого интеркултурного живота.

У шветлу потреби за интеркултурним ученьом каждого поєдинца нашого дружтва пре розуменє другого и иншакого, видзи ми ше оправдане повесц же Руснаци, пре контакти з другима културами, резултат интеркултурного живота, та же маю розвити интеркултурни знаня пре хтори можу лєгко розумиц други култури. Медзитим, тоти знаня потребно нєпреривно дополньовац. Прето конференция „Интеркултуралносц у образованю 2018”, другим була нагода учиц о Руснацох, а Руснацом понукнуц информациї о себе з цильом же бизме шицки на тих просторох лєпше розумели єдни других.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)