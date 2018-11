На стреду конститутивна схадзка нового зволаня НС Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На стреду, 28. новембра на 18 годзин, у Доме култури у Руским Керестуре будзе отримана конститутивна схадзка нового зволаня Националного совиту Руснацох котру зволал министер державней управи и локалней самоуправи Бранко Ружич на основу Закона о националних совитох националних меншинох.

На конститутивней схадзки будзе ше робиц по дочасовим Правилнїку о роботи котри тиж принєсло Министерство державней управи и локалней самоуправи, а на дньовим шоре будзе вибране Предсидательство конститутивней схадзки и потвердзени мандати членом НС Руснацох.

Накадзи будзе конституовани, НС може одлучиц з векшину гласох о датуму и часу отримованя першей порядней схадзки, цо може буц и после конститутивней схадзки.

Як Закон наклада, нововибрани национални совити длужни ускладзиц свойо статути зоз Законом о националних совитох у чаше од 20 дньох од їх конституованя, ускладзиц овласценя предсидателя и Вивершного одбору НС и обезпечиц явносц у роботи.

На виберанкох за Национални совит Руснацох 4. новембра вибрани 19-еро члени зоз шейсцох лїстинох: Борислав Сакач (1959), дипломовани инжинєр електротехнїки, Нови Сад; Йоаким Рац (1956), хореоґраф, Руски Керестур; Мартица Тамаш (1961), професорка сербского и руского язика, новинарка, Вербас; Микола Кухар (1968), польопривреднїк, Дюрдьов; Зденко Лазор (1983), дипломовани филолоґ мастер, Бикич; Єлена Сивч (1987), професорка ґеоґрафиї – мастер, Руски Керестур; Михайло Киш (1984), дипломовани економиста, Кoцур; Миломир Шайтош (1960), програмер, Нови Сад; Марина Джуджар (1988), мастер професорка руского язика и литератури, Руски Керестур – зоз лїстини „Руснаци вєдно”; з лїстини „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” вибрани Олена Папуґа (1964), новинарка з Руского Керестура; Деян Загорянски (1981), др медицини – лїкар з Вербасу и Дюра Винаї (1958), новинар з Нового Саду. И з лїстини „За Руснацох – Желько Ковач” вибрани тройо члени – Желько Ковач (1973), машински технїчар; Яким Винаї (1986), новинар и Марина Дудаш (1991), мастер педаґоґ, шицки тройо з Руского Керестура.

У новим зволаню члени буду и Микола Шанта (1959), новинар и Весна Раґаї-Цап (1960), професорка биолоґиї, обидвойо з Коцура, з „Лїстини шлєбодних кандидатох”, Стеван Самочета (1990), дипломовани професор спорту и физичного воспитаня з Коцура з лїстини „Руска будучносц” и Борис Фейди (1992), дипломовани историчар з Коцура з лїстини „Млади маю першенство”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)