НОВИ САД – У Радию Нови Сад (РНС) нєшка будзе отримана аудиция за радийских новинарох на котру високообразованих младих Руснацох поволала Редакция програми на руским язику Радио Нового Саду.

На аудициї ше будзе преверйовац читанє пред микрофоном и писменосц, а почнє на 18 годзин у РНС, Иґнята Павласа 3 у Новим Садзе.

