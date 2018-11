Вишла кнїжка „50 роки Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого пиятку видрукована кнїжка „50 роки Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї”, автора Дюру Латяка, хтору прешлей яри, под час отримованя ювилейного Драмского мемориялу, наявел його орґанизатор – Дом култури Руски Керестур.

Кнїжку з Домом култури вєдно видали Завод за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово” зоз Нового Саду, а финансийно ю зоз 200 000 динарами потримало и Министерство култури Републики Сербиї.

Кнїжка у штирох часцох дава прегляд од идеї о порушованю Драмского мемориялу по нєшкайши днї, з преглядом шицких виведзених представох, биоґрафиями ґлумцох и режисерох и богату часцу з фотоґрафиями котри настали на Мемориялу.

Кнїжку у 500 прикладнїкох друковала друкарня „Сайнос” зоз Нового Саду, а по словох директора Дому култури Йоакима Раца планую отримац єй промоцию перше у Руским Керестуре и Новим Садзе, а кед будзе заинтересованих, и у других штредкох.

