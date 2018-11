ШИД – У рамикох означованя кампанї „16 днї активизма процив насилства над женми”, хтора тирва од 25. новембра по 10. децембер кед ше означує Медзинародни дзень права чловека, придружела ше и Општина Шид.

З тей нагоди будинок Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ ошвицени зоз помаранчецовим шветлом хторе и урядова фарба кампанї.

У сообщеню наглашене же барз важне застановиц и зопрец насилство над женми, а кед же ше случи, жени треба же би були мотивовани приявиц го.

