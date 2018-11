Отримана 46. Маковицка струна

БАРДЕЙОВ (СЛОВАЦКА) – Прешлого тижня, 24. и 25. новембра, у Бардейове и Прешове, у Словацкей, отримани 46. Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна”, хтори пестує традицию народних писньох Русинох-Українцох Словацкей. Фестивал орґанизую Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики (СРУСР), Город Бардейов, Прешовски самоуправни край и дзепоєдни орґанизациї и институциї култури з Бардейова.

На централней манифестациї наступели шпиваче, солисти, дуети и триа наступели котри пред тим прешли през квалификациї, та наступели побиднїки седем реґионалних смотрох Прешовского и Кошицкого краю.

За розлику од наших фестивалох, на „Маковицкей струни” наступели учашнїки од 7 до 77 рокох, виведзени нови композициї и обробки старих шпиванкох, як и єден танєчни наступ, а шицких учашнїкох провадзел Народни уметнїцки оркестер под дириґентску палїчку Юлиуса Селчана. Програму обдумал и на интересантни и нєпоштредни способ водзел Штефан Хий.

Всоботу вечар отримани концерт и преглашени побиднїки у рижних катеґорийох, у полней сали.

Як госци на Фестивалу наступела и народна уметнїца України Леся Хорова зоз Києва, як и Дзивоцка шпивацка ґрупа „Ариа” зоз Руского Керестура. Дзивки виведли штири шпиванки у дакус иншаким аранжману яки пестує тот Фестивал.

Исти концерт, внєдзелю пополадню, повторени у Прешове у Театру „Йонаш Заборски”, а побиднїки тераз представени уж як лауреати. З оглядом на заинтересованосц Руснацох и Українцох же би провадзели концерт, орґанизатор убудуце будзе мушиц роздумовац и о векшим просторе.

На Фестивалу були визначни госци зоз Прешовского самоуправного краю, односно Бардейовского округу, як и делеґациї Здруженя Лемкох Польскей и културних роботнїкох Закарпатскей обласци України, представителє явного и културного живота Словацкей и других европских державох. На Фестивалє у Бардейове и Прешове була и делеґация зоз Сербиї.

Одход Дзивоцкей шпивацкей ґрупи „Ариа” до Словацкей подпомогли поднїмателє Звонко Чизмар, тапетария „Креативо” и Славко Монар, тв-електромеханїчар, Виберанкова лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”, Национални совит Руснацох, а орґанизатор бул Союз Руснацох Українцох Сербиї, котри предводзел Йоаким Грубеня.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)