НОВИ САД – У Ґимназиї „Лаза Костич” у Новим Садзе внєдзелю, 25. новембра, Руски културни центер (РКЦ) отримал Рочни концерт.

З тей нагоди на програми було дванац точки, у хторих ше зоз вецей нумерами представели члени секцийох, хтори активни у Руским културним центре.

Концерт почал зоз дзецинским шпиваньом и рецитованьом, кед наступел дзецински хор и рецитаторка Кристина Ковач. Потим ше на бини преплєтали наступи старших рецитаторох Павлини Шепински и Йована Живковича, та наступ Младежскей фолклорней ґрупи, Фолклорней ґрупи – ветеранки, хтори на тим концерту наступели у звекшаним составе. Хор „Гармония”, як и дзивоцка и хлопска шпивацка ґрупа одшпивали по вецей шпиванки. Наступ солистки Катарини Кочиш провадзел Оркестер Руского културного центра, хтори и самостойно виведол єдну композицию, а провадзел и наступ фолклорних ґрупох.

На Рочним концерту присуствовали народна посланїца Олена Папуґа, посланїца У Народней скупштини Републики Сербиї, Славолюб Арсениєвич, помоцнїк Покраїнского секретарияту за енерґетику, будовательство и транспорт, Милинка Хрчан, в.д. помоцнїка покраїнского секретара за национални меншини-национални заєднїци, и вельочислена новосадска публика, хтора зоз моцнима аплаузами похвалєла кажди наступ.

Тот проєкт Руского културного центру (РКЦ) потримали Национални совит рускей националней меншини и Покраїнски секретарият за културу и информованє.

