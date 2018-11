Коцур будзе представени у проєкту „Чуваркуча”

КОЦУР – На пияток, 30. новембра на 16 годзин, коцурски Етно клуб „Одняте од забуца” нащивя учашнїки проєкту „Чуваркуча” зоз новосадскей Фондациї 021.

Главна активносц „Чуваркучи” то промоция 12 войводянских местох, медзи котрима и Коцур, як часц Бачкей, а у тей нащиви домашнї зоз Етно клубу упознаю их зоз скарбом и историю котру чува Клуб през облєчиво, предмети котри дакеди хасновали нашо предки, алє и о мултикултуралносци котру пестує Коцур у обласци култури, спорту и обичайох.

З тей нагоди поволую ше шицки заинтересовани Коцурци же би присуствовали тей подїї.

