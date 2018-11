През викенд отримани други модул роботньох

НОВИ САД – Прешлого викенду, 24. и 25. новембра, у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе отримани други модул роботньох у рамикох проєкта „Културне нашлїдство през мой обєктив”.

И у тей дводньовей роботнї участвовали штредньошколци бунєвацкей, сербскей, ческей, рускей и влашкей националней заєднїци зоз Суботици, Нового Саду, Билей Церкви и Кучева, а слухали преподаваня Бориса Кочиша, сотруднїка Академиї уметносцох, о основох фотоґрафиї у теориї и пракси.

У рамикох роботнї отримане и преподаванє и интерактивна роботня о стереотипох, предрозсудкох и дискриминациї хтору водзела Єлена Перкович.

Учашнїки роботньох, пребуваюци у Новим Садзе, мали нагоду участвовац у програмох з нагоди означованя 100-рочнїци од законченя Першей шветовей войни и присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї.

Роботнї реализовани дзекуюци потримовки Фондациї „Нови Сад 2021”.

Стретнуце закончене зоз пораду о наиходзацих проєктних задаткох хтори унапрямени на вибор темох за закончуюцу виставу проєкта „Културне нашлїдство през мой обєктив” хторе будзе отримане штредком 2019. року у Петровцу на Млави, Билей Церкви, Суботици и Новим Садзе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)