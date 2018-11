Ключи городу

Кед ше єдного дня, на мире и з часовей дистанци будзе розпатрац виберанки за пияте зволанє Националного совиту Руснацох, верим же найбаржей останє запаметане масовне одволанє гласачох у Општини Жабель. Зоз витворенима 87 одсто виходносци, цо найвисши процент у новшей историї Руснацох, Дюрдьов нє лєм же надвишел „всеруски” просек за цали 25 одсто, алє и значно допринєс же нам ше саму вкупну виходносц Руснацох на тих виберанкох удало звекшац на понадпол – 51 одсто, за 10 одсто вецей як на виберанкох 2014. року. Увидзиме чи ше пременї дотерашнї тренд же ше виберанки за руски совит „ламу” у Керестуре, а Совит водзи тот хто достанє Дюрдьов.

Медзитим, тото цо ше нє меня од виберанкох по виберанки, то сподпросекова виходносц гласачох у Новим Садзе, хтора за националним просеком заостава скоро 15 одсто. Од местох дзе нас єст у векшим чишлє, лєм Сримска Митровица зазначела нїзшу, алє там єст шейсц-седем раз менєй уписаних гласачох як у Новим Садзе. После Керестура, у Новим Садзе маме найвецей уписаних гласачох – 1 180 особи. То вецей як у цалим Сриме вєдно. У Општини Вербас нас єст вецей, алє поєдинєчно анї Вербас, анї Коцур нє векши „руски” штредки од Нового Саду. Прешлей нєдзелї гласали 448 особи, односно кус попод 38 одсто – скоро же од троїх, двойо нє гласали. Надпоминам же число полнолїтних новосадских Руснацох нє паушалне, або зоз застарених податкох з попису, алє слово о людзох хтори ше по власней дзеки и з особним анґажованьом уписали до Окремного виберацкого списку. Значи же их тоти нашо руски ствари дотикаю и интересую, голєм дакус.

На виберанкох зме мали лїстини чийо водзаци кандидати Новосадянє. Кандидатох з руских институцийох чийо шедзиско у городзе. Кандидатох хтори и по „завичайней линиї” можу буц по дзеки Новосадяном першей, другей лєбо трецей ґенерациї. Мали зме седем лїстини – хто пове же „нєт за кого гласац”, вироятнє би исте повед и да их було 77. Видзи ше ми же єден од стратеґийних цильох Националного совиту и вообще актерох нашого националного живота муши буц додумац як розомкнуц тот новосадски замчок.

