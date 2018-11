Кажде хто дараз мал роботи з протоколом, зна кельо тото поняце и шицко цо воно облапя може буц поглєдовне, часто нєлоґичне и иритураюце, окреме кед сце новинар. Селя вас и предрилюю з конца на конєц же бисце нє завадзали тим цо сце пре нїх пришли на подїю з хторей маце послац звит. Протокол вас часто дриля до куцика без елементарних технїчних и инших условийох за роботу, а кажде пробованє розправяц же з даским з протоколу закончує ше з фрустрираюцим: „Таки протокол”.

Повед бим же таку лєбо подобну фрустрацию тих дньох у Паризу под Триюмфалну капуру на означованю 100-рочнїци од законченя Першей шветовей войни дожил и предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич. Кед би даяким концом бул новинар, позиция на хтору го протокол змесцел була би „суха ексклузива” – точно прейґ драги першого шора и шицких найзначнєйших лидерох Европи и швета, и дакус з висока одкаль погляд одлични.

Медзитим, як предсидателя держави хтора у тей истей Велькей войни поднєсла найвекши утрати у проценту жительства – скоро трецину, и скоро два трецини хлопских главох, и хтора ґу тому значно допринєсла побиди побиднїцкей страни на хторей нєдвосмислово була през цалу войну, таки протоколарни розпорядок бул голєм нєприкладни спрам тей держави. Аж мушим припознац же то була єдна з тих ридких нагодох кед сом одношенє ґу актуалному предсидательови Сербиї наисце перциповал як одношенє ґу Сербиї.

Так же, покля векша часц Европи и швета детально анализовала бешеду французкого предсидателя Емануела Макрона хтори, бешедуюци о причинох Велькей войни, суптилно критиковал терашню политику предсидателя ЗАД Доналда Трампа и єй можлїви пошлїдки, нам тото премкло. Домашнї, як и медиї у реґиону, виключно ше трапели з протоколом и хто дзе шедзел. Акцентовани и за Сербию окреме боляци факт же коло Макрона, Трампа, Путина, Меркеловей, протокол змесцел предсидательку Горватскей, предшедуюцого предсидательства БиГ, и предсидателя Косова. Малициозни такой поведза же история ясна кед слово чийо предки на чиїм боку войовали пред сто роками. Медзитим, шветочносц у Паризу осторожно и конципована як означованє Дня примиря, пиєтету ґу жертвом и спозореня же война зло у хторей шицки учашнїки поражени. Прето тераз на истим боку були и дакедишнї побиднїки, и поражени. На концу, сербска делеґация стала коло австрийскей. Тот концепт нє кажде прилапел – аналитичаром нє премкло же у Паризу нє були британска премиєрка Тереза Мей, алє анї Виктор Орбан.

Медзитим, важнєйше же коло шветових лидерох мушело буц места за лидера держави хтора, на концу концох, и оможлївела же би нєшка постояли спомнути ексюгославянски держави. Нє рахуюци ту Косово, хторе по урядовим становиску Сербиї и респектабилного числа суверених нацийох, нє нєзависна держава. Циничнєйши медзи нами поволую ше на Устав и преамбулу, та гваря же ми, у ствари, дожили найвекшу чесц, бо зме на шветочней бини мали аж двох представительох, єдного такой за Путином. Алє озбильни, политично и дипломатично писмени твердза же наивни тот хтори вери же протокол наисце погришел. Праве напроцив, порученє цалком ясне.

Стара максима же историю пишу побиднїки, и далєй важи. Лєм же ше побиднїки меняю.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)