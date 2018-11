Нєшка почина Крачунски пост по юлиянским календаре

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – У векшини парохийох нашого Апостолского еґзархату хтори ше ровнаю по юлиянским календаре, нєшка почина Крачунски пост.

То штрерацецдньови период пририхтованя за найрадоснєйше християнске швето – Рождество Христово – Крачун, хтори ше преславює од 25. по 27. децембер, а по григориянским календаре то од 7. по 9. януар.

Попри духовного пририхтованя, Церква вирним у Крачунским посце перши и остатнї дзень посту – на Вилїю, наклада строго посциц у єдзеню, стредами и пиятками посциц по-било одн. без меса, а гевти други днї по шлєбодним виборе вирних.

У тим периодзе нєдошлєбодзени свадзби и други явни вешеля.

