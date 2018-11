Вше гласам за литературу

Жиєме у часох у хторих ше досц часто на виберанкох опредзелюєме „за” або „процив”. Процив дакого, або за дакого. И до того уношиме громаду страсци и емоциї. И вше ґу тим подїйом идзе исте: хто кого люби, або хто кого нє люби. Прелїва ше мержня и зависц и самолюбиє з каждого боку. Сцекаюци од тoгo, я у таких хвилькох вше за литературу. За красне слово, чи видруковане на паперу, чи у даякей иншакей, електронскей форми. Бо, у кнїжкох ше спознава швет и його ширина, духовни швет и богатство думки звонка каждодньовей материялней стварносци. У нїх поскладани щиросци, емоциї и искуства хтори указую и преширюю чловеково похопйованє себе и швета коло себе.

Знам же жиєме у окруженю дзе до нас хпаю рижни програми на уровню найнїзших чловекових потребох. И ту потребна мудросц – нє сходзиц до тих коляйох. Гоч, розумим исконску потребу закукнуц до люцких животох и люцких думкох и так забуц на гевто цо ше збува у нас и коло нас. Мала сом тото щесце у живоце же сом одвити на тоти дилеми власней души и думки находзела у квалитетней литератури. У литератури хтора ме збогацовала и ширела попатрунки на швет и приводзела до ровноваги души з вонкашнїм шветом. Прето гласам за литературу!

Октобер бул мешац зоз велїма програмами хтори були пошвецени кнїжки и єй промоциї. И збувало ше ту шицкого. Од кичу и аж анї нє прижемних, алє поведла бим, поджемних подїйох, та по глїбоки и возвишени думки и програми хтори оплеменюю кажде чловече спознанє. Правда, тоти остатнї нє були у першим плану, и требало их виберац як перли, а пре нїх вредзело исц по їх шлїдох.

Октобер бул и мешац кед на шветлосц дня почали виходзиц нови кнїжки по руски. То правило хторе ше повторює уж роками. Пред початком Беоґрадского сайму кнїжкох, кед ластовки уж давно пошли зоз тих крайох и кед жовте лїсце опадує з древох, до читачох кнїжкох по руски, та гоч кельо их єст, сцигую виданя з нашого „Руского слова”. Того року ше даєдни порядни провадзаче литератури по руски аж нєсподзивали зоз начишлєну продукцию хтора уж вишла, або хтора видзе пошвидко. У нєй заступена и поезия и проза, антолоґия приповедкох за дзеци, кнїжка интервюох, и гваря, пошвидко и кнїжка драмских творох. Насправди интересантни опус.

Дзепоєдни з нїх промововани и по школох и у окремних програмох по вецей местох у рамикох тогорочней културней манифестациї „Костельникова єшень”. То манифестация хтора ше роками трудзи, уж 25 роки, зачувац дух литератури по руски у наших штредкох. Тот дух трепеци дзешка у воздуху тих дньох. Правда, нє при велькому числу людзох, алє голєм при гевтих хторим красне слово на мацеринским язику дацо значи. И писанє на мацеринским, руским язику, ма лїковити прикмети прето же є удихнуте уж при народзеню, и з першим мацеринским словом. Прето так лєгко зоз нїм дихац. Прето так лєгко на нїм и писац и читац.

Тоти хтори творя, голєм кед слово о авторох хтори пишу по руски, свидоми же зоз своїма словами нє пременя швет, анї окруженє у хторим жию, алє маю поцешенє же дакому оплеменя даскельо хвильки у тим и таким швеце и будзе им мило же зробели, та гоч и таке малючке, добре дїло за дачию душу. А же дакеди вредзи дихац за тоти даскельо хвильки потвердзую и дзеци хтори уключени до тих подїйох, чи як актере, рецитаторе, чи лєм як публика. Можебуц дахто з нїх дакеди запамета таки стретнуца и у будучносци предлужи дачию думку хтору дараз чул. Голєм за свою, и хто зна за ище чию душу.

Ту и млади зоз „Дньовку”! Крашнє ше на нїх и на їх творчи намаганя припатрац, як и на преполну салу патрачох, та гоч лєм прейґ ТВ екранох, и здогадовац ше дакедишнїх Митинґох поезиї у рамикох „Червеней ружи” у Руским Керестуре, до хторих млади уходзели зоз истима творчима сценями и жаданями. Най би ше и терашнї авторе и актере „Дньовки” так исто з носталґийну приємносцу здогадовали на ню припатраюци ше на младих хтори после нїх, после даскелїх деценийох и ґенерацийох, тиж буду мац потребу витвориц ше поведзме, у литератури або даякей другей уметнїцкей творчей форми.

Припадам ґу особом хтори пол вика препровадзели у тих литературних „коляйох” и знаю яки вони можу буц дирґаци, алє знаю и яки можу принєсц красни хвильки хтори оплеменя цали живот. И пожадам дакеди тото исте полвичне тирванє у просторе литератури по руски прекрочиц и висц зоз тих ваґашох и нє врациц ше ознова до нїх. Та гоч дакеди и станєм на грунчок, знова ше врацим до нїх. То нєвиповедзена правда чловековей потреби за висповедованьом власних емоцийох и думкох. Возвишена то потреба! Треба буц подзековни на єй постояню и преношеню свойого думаня о живоце. Нє вше красного, алє углавним племенїтого и того цо му укаже и гевто цо нє сам спознал през свойо постоянє.

Зоз того животного искуства знам же ми кнїжки, рижних жанрох и рижних авторох зоз швета хтори нам на тих просторох доступни вельо раз були виход зоз чежких животних ситуацийох. Прето же ми понукали иншаки животни змисти як тоти у хторих сом жила. У нїх сом видзела и находзела виход зоз власних траумох. Бо у нїх були вшелїяки судьби, можебуц и чежши як мойо, и понукали иншаке роздумованє о тим цо ше чловекови през живот случує, або може случиц. Були ратунок за виход до других шветох хтори були цалком иншаки як мойо, и ґеоґрафийно, и релиґийно, и културолоґийно. Прилапююци їх думки и мойо поставали духовно богатши и вельо, вельо ширши як цо були пред тим. О духовней лїковитосци литератури дознала сом през власни спокуси. Вельки писателє тоту функцию велїчезно одробели и вона остава по конєц живота.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)