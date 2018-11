Вишло новемберске число „Заградки”

НОВИ САД – Седмеро школяре руского оддзелєня першей класи у ОШ „Братство єдинство” у Коцуре, зоз свою учительку Валерию Папуґа на насловним боку потвердзую же „Заградка” и далєй будзе мац читачох и сотруднїкох, а як у тей школи означени Дзецински тидзень, дознаце зоз школярских висткох на 2. боку.

Стихи о братскей злоги, о єшенї, о дзецинскей любови и о єдней жирафи написали поетове Янко Фейса, Серафина Макаї, Виолета Йович и Мирослав Антич, а у литературней часци и кратки приповедки Братох Ґрим, Ксениї Макаї Орос, Миколи М. Кочиша и єдна стара естонска басна.

У „Малей заградки” мали писнї и вельки илустрациї за вифарбйованє, а на трох бокох у рубрики „Школяре авторе” малюнки и литературни роботи сотруднїкох зоз Коцура, Вербасу, Руского Керестура, Дюрдьова, Шиду и Бачинцох.

Вредни школярки зоз Руского Керестура описали як було на Рутенияди у Петровцох у Републики Горватскей, а у тей рубрики – Висти зоз школох, найдзеце и вистку о богатей програми з нагоди означованя Дня демократскей култури у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове.

Велї перше глєдаю Забавни боки, а на нїх у тим чишлє єден лавиринт, два слики на хторих треба найсц розлики и ище койцо за розвагу.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)