Мож записац пакецики за швето Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї св. оца Миколая у парохийним уряду мож записац дзеци чия фамелия жада же би достали пакецик од св. Миколая.

Цена єдного пакецику 500 динари, а як то обичай у тей парохиї, мож дац и добродзечни прилог за пакецики дзецом з фамелийох у потреби. Остатнї дзень за уплацованє пакецикох 3. децембер, а пакецики св. Миколай будзе дзелїц пред шветом 5. децембра после Всеночного вечар коло 18,30 годзин у катедралней церкви.

(На насловней фотоґрафиї прешлорочна програма на дзень св. Миколая у керестурскей парохиї.)

