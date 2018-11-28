На пияток едукация за руских новинарох

НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) на пияток, 30. новембра, орґанизує едукацию за новинарох и редакторох котри информую по руски, а у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе.

Нашим новинаром и редактором будзе преподавац професор з Оддзелєня за медийни студиї др Деян Пралица на тему „Нєвербална комуникация и политичаре – розодкриванє емоцийох”.

Пияткова едукация будзе у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох од 11 до 12,30 годзин.

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