КОЦУР – Нєшка, 28. новембра, почала крачунска Каритасова акция „Дунц шпайз 2018”, у рамикох котрей ше будзе зберац помоц за худобних у коцурскей парохиї. Акция наволана „Мой дар за ближнього”.

Шицки заинтересовани до Каритасу можу принєсц помоц у поживи и стварох котри мож найсц у шпайзу, як и средства за гиґиєну, по 13. децембер, кажди штварток од 9 по 16 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)