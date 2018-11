Барз вельке знац пребачиц

Шведкове зме же можебуц жиєме у чаше остатнїх ґенерацийох хтори у супружестве прежию 50 роки, а лєм дахто и 60. Можебуц о пар децениї таких нє будзе кед ше нєшка нє беру млади, а нажаль анї пришагу „аж до шмерци” ше нє бере озбильно.

Мария и Михайло Надьово – Митьово з Руского Керестура ище з тих цо ше млади побрали и отримали свою пришагу ниа, полни 60 роки. Зоз вельку и нєлєгку роботу змогли вельо того од маєтку, алє гваря же су богати зоз досц добрим здравйом aж по нєшка, гоч уж у осмей децениї живота, як и зоз своїма потомками.

Упознали ше и залюбели на виходох до кину, Мариї було лєм петнац, а Михал бул старши штири роки. Як гвари, теди бул обичай оженїц ше пред войском хторе тирвало аж два роки.

– Кед ши ше нє оженєл пред тим, дзивчата ше поодавали док ши ше врацел, млади це уж нє сцели… Но, моя була барз млада, мала лєм шеснац роки, та зме ше побрац нє могли, алє ми обецала же ме будзе чекац гоч я вше бул у страху, бо два роки то длуго.

Но, випатра, же ме любела – здогадує ше Михал през ошмих, а и Мария вєдно з нїм.

– Я ше му обецала, гоч ше вон обавал чи го будзем чекац, та кед пришол на урлаб, вец зме ше верели. Но, я и попри тим ходзела на танци до карчми, бо сом и млада була, а и барз сом любела танцовац, та зо мну хлапци танцовали. Прето будуца швекра ходзела дакус померковац на мнє, бо сом власну мацер уж нє мала. Таки теди бул обичай. А вец, на пол седемнастого сом ше одала, та ми мой муж правел роки – приповеда нам полуфрантовлїво Мария.

МАЙСТОР НА РОБОТУ, А МАЙСТОРИЦА НА ПОЛЬО

Гоч ше у тедишнї час одац за майстра було вельке, у Митьових заш лєм випадло же майстор на роботу, а майсторица на польо, цо вше була чежка робота. Алє, як нам приповеда наша собешеднїца, робиц ше научела одмалючка, бо вчас остали без мацери, та их оцец пратал же на 9 роки зоз братом уж за оцом одберали.

– Знала сом шицко робиц, и пресц, и ткац и на полю сом шицко робела, и нє бала сом ше нїґда нї од якей роботи, а таки бул и мой. Вон ше виучел за колєсара у майстра Кижмишку, а и то було нє лєгке ремесло. – толкує Мария, а Михал ше надовязує.

– Три роки сом бул шеґерт, штири калфа, а мой майстор нє мал машини и шицко ше ручно обрабяло, а древо було барз тварде, цо нє було анї кус лєгка робота. Кед сом ше ошлєбодзел, два роки сом робел у колєсара майстра Малацку. Вон уж мал машини, та вельо лєгчейше було. Алє вше ме мучело ище дацо, бо чул сом як нашо вандровали, бо сцели видзиц и на других местох як ше роби. Так и мнє интересовало як робя кулски майстрове, бо вони, колєсаре и коваче, нє мали „ровних” у цалей Войводини. Кулски коч бул цошка окремне, так черчал фино… Прето и мнє вше мучело видзиц як ше там роби, та сом пошол до єдного майстра же чи му треба калфа и, робел сом у ньго два роки. То було 1968. року, видзел сом же сом досц научел и же сом уж и сам годзен робиц на приватно. Отворел сом мигель и помали то ишло, робел сом дас пейц роки, ходзели зме з мою на вашари… Алє тото ремесло помали почало вимерац, кочи вецей нє требало, та робори було вше менєй – памета Михал.

НЄШКА ЦАЛКОМ ИНШАК

– Року 1979/80. ше у Керестуре правело 60 хижи, пилєли зме древо, алє вельо ше и на страну резало. Гоч то була чежка робота добре нам ишло, и хто би повед же така робота препаднє. Я нє мог вериц же придзе таки час же млади нє годни правиц хижи.

А ниа, пришло таке же у валалє скоро нїхто нє прави нови хижи – констатує Михал.

ОБИДВОЙО МАЛИ ПОДНЇМАТЕЛЬНИ ДУХ

Митьово обидвойо були вредни, алє и знаходлїви, як бизме нєшка поведли, зоз чувством за бизнис ослуховали нови потреби нового часу. Кед ше побрали остали жиц зоз Михаловима родичами у старей хижи, нєодлуга пришли и дзеци, алє мац-швекра вше була на помоци, та и Мария могла вельо робиц.

– Спочатку сом на полю шицко робела, и конопи тарла, и шицко з платном поробела, та наткала 80 хлєбовки за хтори зме купели отоман и слику з платна коло нього. Ґу тому сом уж и краву доєла, швинї мала, и два прашачки. Вец сом ше дала до вилягованя курчатох, та и по 620 курчата нам до тижня вишли з вайцох. Спочатку зме робели людзом услужно, за їх вайца, а вец зме вайца набавяли зоз фарми, та сом по 500 курчата ношела на моторочки по пияцох, а єден час сом вайца ношела аж до Нового Саду. Вец сом уж кармела курчата за резанє и резала, алє нє на машини, алє з руками… И по 50-60 сом пооберала и ношела на пияци. Алє, млада сом була, та сом могла шицко. Правда, нє могла бим, так кед би ми швекра нє була на помоци – щира наша собешеднїца.

ПО НЄШКА ОСТАЛИ ҐАТЕРОВО

Як ше часи меняли и колєсаре глєдали нови можлївосци заробиц.

– Ми штирме, мой майстор Малацко, мойого майстра Кижмишку син Владо ковач, бачи Петро Катончик и я, купели ґатер од фирми „Радник” хтора ше розформовала, а робели у Янка Жида у дворе. Єден час и ми там робели, пилєли древо, алє нас уж и отамаль плашели. Я мал вельку порту, та ми мойо колеґове понукли най го я вежнєм.

И так моя фамелия по тим ґатеру и назвиско достала, аж по нєшка – толкує бачи Михал, и гвари же роботи було вельо.

И так ше им роки накотуляли. Мариї даскельо хиби до 80, а Михал их уж и прекрочел и уж обидвойо у пензиї. Гоч вона и нє така здрава и як гвари, чежко єй прилапиц же вецей нє може робиц як дакеди, Михал ище досц витални. Озда и прето же є и нєшка активни и ровно дацо прави, а и супруги по обисцу помага.

– Нє можем шедзиц и мировац. Понаоставало ми доброго материялу, та вше дацо справим, чи шамлочку, чи лавочки, пориска, а влєце сом два мешаци правел миниятурни коч по моделу яки направени пред 70 роками. У нїм ше барз цешим, бо требало вельо труду уложиц.

Дзекуюци Михаловей инициятиви, же порушал и своїх колеґох и других старих майстрох, свойо ремесла два раз представели дзецом на керестурским сайме, у Дюрдьове, а їх роботу документовала и руска редакция телевизиї.

НЄ ПОВАДЗИЦ ШЕ, ЛЄМ ПРЕГВАРИЦ

О тим, же цо им помогло пребродзиц чежки хвильки яки єст у каждим живоце, Митьово гваря же найвекше знац пребачиц.

– Ми ше нїґда нє повадзели, лєм прегварели, т. є. поспричкали, алє уж о петнац минути ознова зме бешедовали. Щешлїви зме же зме барз лєгко єдно другому пребачовали и живот ишол далєй. Кед знаш пребачиц, то барз велька ствар! – прешвечени Михал, а и Мария то потвердзує.

– Так исто, нє треба буц любоморни єдно на друге, я нє була нїґда, ми обидвойо барз любели танцовац на балох, свадзбох, та ми дакеди дахто пригварял же твой танцує з тоту, лєбо гевту… Мнє то було, таке, як нїч. Треба єдно друге розумиц и нє буц любоморни. Вельо ме потримовал и сам швекор кед ме радзел як най поступам як супруга, и то ми барз значело.

ЦЕША ШЕ У ДЗЕЦОХ И УНУКОХ

Митьово маю два дзивчата, Єлку и Оленку, нєшка маю и двох жецох, Єлково дзивчата Сашку и Марияну зоз фамелиями, и Оленкових Владка и Мижа.

– Барз вельке же зме дожили буц и прабаба и прадїдо, бо од Сашки маме Матея и Тония, а од Марияни у Канади Патрика. Радуєме ше з нїма кед дацо посцигню, а опредзелєли ше робиц у медицини, чи коло старих, дахто добри и у музики, або у спорту – поцешена Мария.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)