Подаруйце дзецом за Крачун и Нови рок руски кнїжки

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” од 28. новембра порушала крачунско–новорочну акцию у котрей мож купиц три розлични комплети руских кнїжкох за вигодни попуст – од 30 одсто.

Слово о виданьох за дзеци, младши и старши, зоз богатима илустрациями, як и комплет найновших видньох НВУ „Руске слово” зоз 2018. року.

Пакет за младши дзеци кошта 700 динари, а у нїм:

„Жвирки у азбуки”, Меланиї Римар „Котульки и ґомбульки”, Ирини Гарди Ковачевич „Чом ше качка з воду мачка”, Юлияна Папа

Пакет за старши дзеци кошта 630 динари, а у нїм:

„Злагода”, Серафини Макаї „Чилаш а без принца”, Меланиї Римар „Бачвански сафари”, Евґения Чакана

Пакет найновших кнїжкох кошта 840 динари, а у нїм:

„Там дзе слунко виходзи”, Aгнети Бучко Папгаргаї „Дуга над Дунайом”, Mихала Рамача „Церень спод нохца”, Якима Чапка „Капка на концу нохца”, Т.Х.Рончевич.

Комплети кнїжкох мож купиц у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, на Булевару ошлєбодзеня 81/VII и у Руским Керестуре у просторийох Дописовательства, u улїци М. Тита 66 (Друкарня, 2 поверх), або прейґ пошти – наручиц на телефон 021/6613-697.

Акция тирва по 20. януар 2019. року.

