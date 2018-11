НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована нова епизода зоз сериялу „Приповедки зоз шмикнї”, а потим и портрет бувшого колеґи Рускей редкациї Владимира Кирди.

Остатня часц емисиї резервована за найновше виданє емисиї за младих под назву „Пулс младих”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

