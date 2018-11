Вишол новемберски МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло новемберске число младежского часопису МАК, а „У фокусу” му „Сту(пи)денти”, потим штверо школяре першей класи руского оддзелєня керестурскей Ґимназиї зоз Коцура, як и тогорочна Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка”.

„МАК-ов колаж” пише о наградох хтори достала млада новинарка Александра Бучко, а у рубрики „Упознай себе” мож превериц чи знаме чувац природу.

„Алт шоу у МАКу” представя „Руски словнїк”, апликацию за ученє руского язика, док у рубрики „Власни печац”, медзи иншим, мож поопатрац фотоґрафиї зоз „Дньовковей” вистави на тему „Вода”.

