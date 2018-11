У програми будзе представена и руска заєднїца

ШАЙКАШ/ДЮРДЬОВ – На пияток, 30. новембра на 18 годзин, у Основней школи „Исидора Секулич” у Шайкашу будзе презентована програма у котрей школяре представя обичаї, танци и народне облєчиво вецей националних меншинох у Войводини.

У програми буду участвовац и представителє рускей националней меншини – наймладша фолклорна ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

У пририхтованю програми участвує и Ранка Салонски, наставнїца историї у шайкашскей школи.

