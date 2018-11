У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец осмим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пошвецена програмом означованя 100-рочнїци присоєдинєня Войводини ґу Сербиї и законченя Першей шветовей войни, а з тей нагоди обявене и перше предлуженє напису на тоту тему автора Сашу Сабадоша.

Рубрика „Нашо места” информує як ше представело Туристичне здруженє Руски Керестур на Сайме поживи у Беоґрадзе а, медзи иншим, ту и вистки о безпечносци у транспорту у општинох Кула и Вербас, як и о пририхтованю жимских службох по наших местох за евентуални шнїгово нєпогоди.

„Економия” у розгварки зоз собешеднїками понука шицки информациї о оптималним чаше за садзенє овоцох.

„Култура и просвита” дава звит з Рочного концерту Руского културного центру з Нового Саду и зоз преподаваня о о. Йованови Храниловичови котре орґанизовала НАР-ох, а ту и напис о отриманим Фестивалу „Маковицка струна” у Словацкей.

„Духовни живот” зазначел як преславени кирбаї у Ґосподїнцох и Беркасове, а у тим чишлє єст и надосц вистки о роботох на церквох и наших парохиялних домох.

„Людзе, роки, живот” упознаваю читачох зоз Маряном Макайовим з Коцура, Славку Тамашову з Вербасу, як и двоїх бициґлистох котри през свойо путованє апелую на зоперанє насилства над женми.

„Спорт” дава резултатске огляднуце на єшеньску часц першенственей сезони наших фодбалских клубох, а мож пречитац и текст о условийох роботи и активносцох Ловарского союзу Войводини и Ловарского дружтва „Дюрдьов”.

Як додаток у тим чишлє вишло „Литературне слово”.

