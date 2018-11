И у Вербаше означена сторочнїца присоєдинєня

ВЕРБАС – Зоз Святочну академию у Ґимназиї „Жарко Зренянин” и Општина Вербас означела сторочнїцу присоєдинєня Войводини ґу тедишнєй Кральовини Сербиї.

Академию отворел предсидатель Општини Милан Ґлушац хтори бешедовал о идеї шлєбоди и ровноправносци, як и мултикултурализму хтори указани 1918. року, а хтори Войводину зачували до нєшкайших дньох.

Зоз историйного аспекту о присоєдинєню гуторели историчаре Слободан Бєлица и Мирослав Ячимович, хтори визначели же цали мешац новембер пошвецени вику присоєдинєня.

Програму у Ґимназиї збогацел и Хор „Бачки шпиваче” хтори виведли гимну „Боже правде” и писню „Востани Сербие”, а школярка Наташа Виґнєвич з тей нагоди рецитовала писню „Оцовщина”.

