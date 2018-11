Подписани контакт за нову хладзальню у Керестуре

КУЛА – У Шветочней сали општини Кула, предсидатель Дочасового орґану Велибор Милоїчич подписал нєшка контракт зоз Даниєлу Савичич, директорку компаниї „Маньо” доо зоз Футоґу о купованю 2,3 гектари жеми у индустрийней зони у Руским Керестуре за вибудов новей хладзальнї и погону за преробок желєняви.

Вредносц жеми виноши 8,67 милиони динари, а по словох Милоїчича, то перша инвестиция у Општини звонка Индустрийней зони у Кули, а локация у Руским Керестуре вибрана пре добре сотруднїцтво зоз паприґарами и другима продукователями желєняви у прешлим периодзе.

Як визначел власнїк тей компаниї Срдян Савичич, вредносц тей инвестициї коло 2 милиони евра, а початок роботох на вибудови новей хладзальнї ше планує на єшень 2019. року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)