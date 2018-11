НОВИ САД – У новосадским Руским културним центру (РКЦ) на нєдзелю, 2. децембра, будзе отримани остатнї турнир у тим року у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, а то змаганє у пикаду.

Сход екипох на 10,30 годзин.

