Нєшка ище єдна едукация за руских новинарох

НОВИ САД – Нєшка, 30. новембра, будзе ище єдна едукация за новинарох и редакторох котри информую по руски, у орґанизациї Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР), а у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе.

Нашим новинаром и редактором будзе преподавац професор з Оддзелєня за медийни студиї др Деян Пралица на тему „Нєвербална комуникация и политичаре – розодкриванє емоцийох”.

Едукация будзе отримана у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох од 11 до 12,30 годзин.

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