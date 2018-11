Коцур будзе представени у проєкту „Чуваркуча”

КОЦУР – Нєшка, 30. новембра, Коцур нащивя учашнїки проєкту „Чуваркуча” зоз новосадскей Фондациї 021, котри у сотруднїцтве зоз партнерами ЦеСЕР Рума зоз Сриму, Центром за розвой цивилного дружтва Зренянин зоз Банату и КУД „Бранко Радичевич” зоз Бечею, промовую 12 войводянски места, медзи котрима и Коцур, як часц Бачкей.

Програма почнє на 16 годзин з нащиву Етно клубу „Одняте од забуца”, а на 17 годзин будзе шветочне отверанє вистави малюнкох хтори настали на Подобовей колониї „Чуваркуча”. У тей програми будзе представени и етно стол котри пририхта Актив женох „Жатва” и Каритас. На 18 годзин будзе културно-уметнїцка програма у хторей наступя КУД „Бранко Радичевич”, КУД „Петефи Шандор”, КУД „Завичайно врело”, КУД „Жатва” и Основна школа „Братство єдинство”.

Шицки заинтересовани Коцурци поволани же би присуствовали на програмох у рамикох тей подїї.

