Вишло веб-виданє штвартого числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Штварте тогорочне число часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц” спатрело шветлосц дня и поставене є на сайту Установи.

Число отвера блок уметнїцкей литератури, дзе обявена поезия Владимира Кочиша и проза Агнети Бучко Папгаргаї, а потим шлїдзи рубрика „Зоз шветовей литератури”, у котрей вишло штерацете предлуженє першого интеґралного прекладу Старого завита на руски язик, котри зоз старогреческого преложел др Янко Рамач.

Тото число специфичне по тим же у нїм єст обсяжни тематични додаток под назву Зборнїк роботох о „Руским слове”. У уводним слове за тот додаток ше гвари:

„У пририхтованю за означованє 100-рочнїци друкованого информованя на руским язику потребне позберац и обєдинїц шицки релевантни податки о фазох у розвою друкованого информованя при Руснацох. Окреме важне призначиц шицки важни податки о фазох у розвою НВУ „Руске слово”, а окреме о медийох хтори видава тота наша Установа, бо вони найважнєйши друковани медиї при Руснацох у Сербиї, и попри информативней, едукативней и улоги розваги, маю и вельку улогу у очуваню язика, култури и националного єства Руснацох.”

Роботи о шицких потерашнїх фазох у розвою друкованого информованя на руским язику, котри по тераз придати, подписую шлїдуюци авторе: Дюра Латяк, Юлиян Пап, Ирина Гарди-Ковачевич, Гавриїл Колєсар, Юлиян Каменїцки, Гелена Медєши, Любомир Медєши, Єлена Перкович, Микола М. Цап, Мелания Римар, Мартица Тамаш, Мая Зазуляк Гарди и Цецилия Надь.

Часопис илустровани з рисунками Силвестера Макая, а як и шицки потерашнї, и тото число „Шветлосци” мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)