Почало поставянє бехатон цегeлкох у центре Коцура

КОЦУР – Вчера, 29. новембра, опрез Руского дома и Дома култури у Коцуре почало оправянє дражки.

Прейґ старого попуканого бетону роботнїки Подприємства „Арлет” зоз Змаєва почали складац бехатон цегелки, а кед хвиля дошлєбодзи, роботи би требали буц закончени о штири днї, односно по пондзелок.

Роботу финансує Месна заєднїца Коцур, а окрем новей дражки у центре Коцура, тих дньох би на главней драги требали буц поставени диґитални дисплеї котри буду спозорйовац вожачох зоз котру швидкосцу вожа и информовац их кед вожа швидше як цо дошлєбодзене.

