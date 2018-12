Општину Кула нащивела министерка Зорана Михайлович

КУЛА – Министерка будовательства, транспорту и инфраструктури, котра и подпредсидателька Влади Републики Сербиї, Зорана Михайлович вчера, 30. новембра, нащивела Општину Кула.

Министерку и єй сотруднїкох опрез будинку Општини дочекал предсидатель Дочасового орґану Велибор Милоїчич зоз своїма сотруднїками, а потим отримана роботна схадзка. После схадзки, на конференциї за медиї, Михайловичова, медзи иншим, виявела же шлїдуюцого року будзе пририхтана проєктна документация за обиходнїцу Вербас-Зомбор, а на яр би требала почац ревитализация драги Кула-Вербас.

После вияви за медиї, подпредсидателька Влади ше зоз домашнїма прешейтала по Кули и нащивела промотивни штанд Сербскей напредней странки, дзе поприповедала зоз активистами, а потим ше и вєдно сликовали. Нащива закончена зоз госцованьом на „Ку” телевизиї.

