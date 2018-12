У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин укаже прилог зоз конститутивней схадзки Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре, потим о едукациї за новинарох и редакторох хтори информую на руским язику котре отримане у Заводу за културу войводянских Руснацох, а будзе емитовани и прилог зоз Рочного концерту членох Руского културного центру.

По законченю ТВ Маґазина шлїдзи децемберски „Широки план” у хторим госци були млади успишни особи з рускей заєднїци. У музичней часци участвовали Ана Римар Симунович и Йожеф Риттер.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

