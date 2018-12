ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, принєшени одлуки з хторима потримана робота явних подприємствох хторим снователь локална самоуправа за перши дзевец мешаци 2018. року.

Одборнїки потримали дїлованє ЯКП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє”, ЯКП „Стандард”, ЯКП „Завод за урбанизем” и ЯКП „Водовод”.

Тиж принєшена и одлука о явним линийским транспорту путнїкох на подручу општини хтора усоглашена з новима законскима предписанями з тей обласци.

Одлуки вигласани без розправи, нє було анї одборнїцки питаня, а схадзка тирвала пол годзини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)