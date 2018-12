Коцур приклад соживота вецей националних заєднїцох

КОЦУР – Вчера, 30. новембра, у Коцуре отримана програма у рамикох проєкту „Чуваркуча” котри промовує мултикултуралносц, а на тот завод є реализовани у Коцуре.

Програма почала зоз нащиву госцох Етно клубу „Одняте од забуца” у котрим их привитала предсидателька Етно клуба Аранка Медєши и бешедовала о соживоце Руснацох, Сербох, Мадярох и других народох котри жию у Коцуре.

Потим у Руским доме представени традицийни руски єдла котри порихтали жени членїци Активу женох зоз Коцура, а о котри представела їх предсидателька Коцана Колєсар.

Членїца проєктного тима и представнїца КУД „Бранко Т. Радичевич” Бранка Цвиянов отворела виставу малюнкох зоз подобовей колониї котра на тему войводянскей култури настала на Салашу 137 у Ченею. У Руским доме госцох привитал и предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта котри наглашел же у Коцуре Руснаци нїґда нє жили сами, алє вше вєдно з другима, та ше прето у ту и розил рефлекс толеранциї и сотруднїцтва зоз другима.

Остатня часц програми проєкту „Чуваркуча” була културно-уметнїцка програма котра отримана у Доме култури и котру водзел Стеван Самочета.

Публику, котра на тот завод пришла до Дому култури, привитал и нови предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач котри гварел же ше наздава же ше подобни проєкти буду цо частейше орґанизовац, нє лєм у Коцуре, алє и у других наших местох.

Културно-уметнїцка програма була преткана зоз танцами, шпиванками и рецитациями, а участвовали домашнї КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”, потим госци з КУД „Бранко Т. Радичевич” и КУД „Дїдо” зоз Бечею, школяре ОШ „Братсво єдинство” и шпивацка ґрупа КУД „Жатва”.

Проєкт „Чуваркуча” реализує новосадска Фондация 021, у сотруднїцтве зоз партнерами ЦеСЕР Рума зоз Сриму, Центром за розвой цивилного дружтва Зренянин зоз Банату и КУД „Бранко Радичевич” зоз Бечею.

