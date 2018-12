Розписана оглашка за стаємних судских предкладательох и толмачох

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци 21. новембра розписал оглашку за поставянє стаємних судских предкладательох и стаємних судских толмачох знакох цемних, глухих або нємих особох за подруче висших судох на териториї АП Войводини.

Термин за подношенє приявох 30 днї по обявйованю оглашки, а потенциялни кандидати за судских предкладательох за руски язик шицки информациї можу найсц на сайту Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални.

