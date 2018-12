Кому МАК, кед нє руским ґимназиялцом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре котри у септембру у школским 2018/19. року уписали єдину на швеце по руски Ґимназию „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре под час штриророчного школованя буду безплатно доставац мултимедиялни часопис за младих МАК.

Таку одлуку принєсли руководзаци орґани НВУ „Руске слово” з цильом же би ше виданя тей Установи могло хасновац и як приручне средство у настави, алє и же би ше млади могли активно як авторе уключиц до роботи того младежского часописа.

Школяре Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре уж вецей роки доставаю прикладнїки часописа МАК, алє тото питанє тераз и формално-правно ришене.

Слово о широкей акциї промовованя и дарованя виданьох НВУ „Руске слово” дзецом предшколского возросту, школяром штреднїх школох и студентом котри ше школую у порядней системи по руски у Републики Сербиї.

