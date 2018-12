Отримани остатнї турнир у тим року

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центра у Новим Садзе внєдзелю, 2. децембра, отримани турнир у пикаду Спортских бавискох „Яша Баков”. З тим турниром закончени тогорочни турнирски рок нашей найвекшей спортскей манифестациї.

На турниру участвовали дзешец екипи – седем у хлопскей конкуренциї: СД „Русин”, з Петровцох, зоз Републики Горватскей, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, ФК „Искра” зоз Коцура, „Папивинґ” д.о.о. зоз Вербасу, а домашнї РКЦ мал два екипи. У женскей конкуренциї було три екипи: СД „Русин” зоз Руского Керестура, „Папивинґ” д.о.о. зоз Вербасу и РКЦ зоз Нового Саду.

У екипним пласману найлєпша екипа була РКЦ 2 зоз 1 971 поеном, друга екипа була „Папивинґ” д.о.о. зо Вербасу зоз 1 459 поеном и на трецим месце була екипа СД „Русин” зоз Руского Керестура зоз 1 356 поеном.

И у женскей конкуренциї найлєпша була екипа домашнїх, РКЦ хтора освоєла 1 161 поен, на другим месце була екипа СД „Русин” зоз 1 085 поеном и треца була екипа „Папивинґ” д.о.о. зоз Вербасу зоз освоєнима 1 045 поенами.

У мишаней конкуренциї було три екипи, а перше место освоєла екипа „Папивинґ” д.о.о. зоз Вербасу хтора освоєла 2 497 поени, друге место освоєла екипа РКЦ зоз 2 455 поенами и треца була екипа СД „Русин” зоз 2 441 бодом.

У поєдинєчней конкуренциї найлєпши були Желько Гарди хтори освоєл нєвироятни 2 497 поени, а у женскей Ива Петкович.

По додзельованю припознаньох найлєпшим на тим турнире, предсидатель СБ „Яша Баков” Иван Папуґа, подзековал шицким учашнїком на шицких отриманих турнирох у тим року, з наздаваньом же и идуцого року турнирски рок Спортских бавискох „Яша Баков” будзе ище успишнєйши як тот.

Того року остало ище отримац схадзку Скупштини СБ „Яша Баков”, у Новим Садзе, 23. децембра.

