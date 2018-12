Означена 85-рочнїца Голодомору у Києве

КИЄВ (УКРАЇНА) – У Києве, главним городзе України, 22–24. новембер отримани Медзинародни форум „Україна памета, швет дознава” з хторим означена 85-рочнїца Голодомору у України, котра тирвала од 1932. по 1933. рок.

Учаснїки сходу були познавателє тей значней теми, а попробовали обєдинїц моци медзинародней явносци и преглашиц Голодомор за акт геноциду и поволац шветово орґанизациї же би осудзели тото злодїйство большевицкого тоталитарного режиму. Делегат на спомнутим Форуме спред Союзу Руснацох Українцох Сербиї була Соня Паплацко.

У рамикох Форуму отримани и наукови симпозиюм у Українским доме, дзе наступели 20-еро иножемни и 32-йо українски виглєдоваче тей теми. Отримана и уметнїцка акция – Реквиєм у Националней опери України, мемориялне зашеданє Верховней Ради, зашеданє Медзинародного форуму за участвованє предсидателя України и державнїкох зоз иножемства. После роботи Форуму учаснїки того сходу на чолє зоз предсидательом України Петром Порошенком у мимоходу пошли до Мемориялу жертвом Голодомору дзе бул служени парастос жертвом, а пополадню дата всенационална почесц з минуту цихосци на чесц жертвом Холодомору и з тей нагоди кажди учаснїк запалєл швичку здогадованя.

Здогадованє на жертви Голодомору тирва 85 днї у Медзинародней акциї „Запаль швичку здогадованя”, символично пре 85-рочнїцу. По законченє тей акциї сходи и палєнє швички отримани на вецей як 80 местох у швеце, у жемох дзе жию Українци – у Австралиї, Канади, ЗАД, Японє, Китаю, Портуґалиї, Италиї, Мадярскей, Ческей и велїх других жемох. Така акция отримана и у Сербиї, у Кули.

