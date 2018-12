Отримани ХI Шветови Конґрес Українцох

КИЄВ (УКРАЇНА) – ХI Шветови Конґрес Українцох (ШКУ) отримани у Києве од 24. по 27. новембер у конґресних салох Готелу „Президент”.

Шветочне отверанє Конґресу отримане у Олимпийским спортским комплексу, а на нїм участвовали 248-еро делеґати зоз 26 жемох швета. На отвераню медзи почеснима госцами були и бешедовали предсидатель України Петро Порошенко, заменїк премиєра влади України Степан Кубив, министер вонкашнїх дїлох Павло Климкин, представителє духовенства и руководство Шветового Конґресу Українцох. Делеґат на Шветовим Конґресу Українцох спред Союзу Руснацох Українцох Сербиї була Соня Паплацко.

На пленарним зашеданю розпатрена Стратеґия розвою ШКУ по 2025. рок и перспективи орґанизациї у будучносци и анализовани прешли пейцрочни период од остатнього Конґресу по нєшка, поднєшени звити о роботи орґанизацийох членох Конґресу, прилапени вименки Статута хтори були нєобходни за функционованє Конґресу пре сучасни животни цеки и вибране нове руководство. За нового предсидателя ШКУ вибрани Павло Ґрод зоз Канади место потерашнього Евґена Чолия. За трох подпредсидательох вибрани: Стефан Романїв зоз Австралиї, Ана Кисиль зоз Канади и Андрий Футей зоз ЗАД.

На числених округлих столох и зашеданьох комисийох розпатрани актуални питаня зоз хторима ше українски орґанизациї стретаю у каждодньовим живоце. То була нагода побешедовац зоз старима партнерами и направиц контакти зоз новима. На Конґресу од партнерох Союзу Руснацох Українцох Сербиї були: предсидателька СФУЛО-а Ярослава Галик, предсидатель друштва „Лемкивщина” зоз Тернополю Олександер Венгринович, подпредсидатель Союзу Русинох Українцох Словацкей Виктор Бандурчин, предсидатель українскей заєднїци зоз Републики Горватскей Михайло Семенюк и його заменїк Славко Бурда зоз Заґребу, як и Виктор Филима зоз истого городу и Мирослав Гочак, предсидатель Шветового Конгресу українских младежских орґанизацийох.

