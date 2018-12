АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – У векшини парохийох нашого Апостолского еґзархату хтори ше ровнаю по юлиянским календаре, нєшка швето Воведениє Пресвятей Богородици. З тим шветом ше означує подїя зоз живота преч. Дїви Мариї, кед по жидовским обичаю, як мале дзивче, була одведзена до храму.

Швето будзе означене на Службох Божих у наших церквох, а шицким особом хторим мено Мария нєшка имени дзень.

