Филм „Йован Хранилович – чловек злучованя” на отвераню Фестивала Еуро-ин

НОВИ САД – На святочним отвераню Фестивала европского и нєзависного филма „Еуро-ин филм” у Културним центру Нового Саду нєшка, 4. децембра на 20 годзин, будзе емитовани филм „Йован Хранилович – чловек злучованя”, режисера Милана Белеґишанина.

Филм о о. Храниловичови зняти у копродукциї Рускей редакциї Радио телевизиї Войводини и Новинарскей асоцияциї Руснацох, а пошвецени є животу и роботи о. Йована Храниловича и його улоги у пририхтованю и отримованю Велькей народней скупштини на котрей пред 100 роками Войводина присоєдинєна ґу Кральовини Сербиї.

У тим проєкту участвовала Олґа Карлаварис як редакторка емисиї, др Владимир Барович написал сценарио, главни продуцент була Женя Антич, музику вибрала Олена Пушкаш, а знїмателє були Желько Тот и Владо Карадїнович, док на монтажи робел Стеван Милошчин. Улогу о. Храниловича прешвечлїво одбавел Владимир Балащак, док Моника Гарду ґлумела його ґаздиню. У емисиї, окрем др Баровича, ище участвовали и др Янко Рамач, др Дюра Гарди и др Десанка Костич.

На отвераню Фестивала буду приказани и филми Желимира Жилника „Найлєпша жем на швеце” и Нени Тот Реджич „Ернест Геминґвей – Ошвицованє – живот и думки у безконєчносци часу”.

