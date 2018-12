Треба подзвигнуц Кулску сениорску карточку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пензионере котри придали вимогу за Кулску сениорску карточку треба же би ю подзвигли, кед же то нє зробели потераз.

Гоч векшину карточкох їх хаснователє превжали, як дознава Рутенпрес, коло штварцина виробених ище нє превжати, та з тей нагоди з Месней заєднїци апелую на пензионерох або їх старательох же би пришли по нїх.

Вєдно зоз карточку ше достава и список предавальньох и приватних поднїмательох котри даваю одредзени вигодносци єй хасновательом на териториї цалей кулскей општини.

