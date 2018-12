Нєшка на трибини будзе викладац министер Недимович

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, вовторок 4. децембра з початком на 15,45 годзин у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре будзе отримана трибина на котрей будзе бешедовац министер польопривреди и защити животного штредку Бранислав Недимович.

На трибину поволани шицки заинтересовани польопривреднїки, а тема будзе розвой польопривреди, можлївосци конкурованя за безповратни средства, як и спатранє проблемох з котрима ше зочую парасти.

Попри тим, планована и нащива даскелїм польопривредним ґаздовством у валалє.

