РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 3. децембра, розпочата реконструкция шицких штирох условних автобуских станїцох у Руским Керестуре, плановане же би ше их направело по углядзе на уж реконструовани у Кули. На место старого плеху, тих дньох будзе положени лексан.

Средства за реконструкцию обезпечела Месна заєднїца Руски Керестур у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу зоз Кули.

