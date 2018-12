У Осєку отримани „Дравски габи”

ОСЄК (ГОРВАТСКА) – Културно-уметнїцке дружтво Руснацох „Осєк” всоботу, 1. децембра, орґанизовало 14. Стретнуце хорох и шпивацких ґрупох „Дравски габи”, преноши сайт Союзу Руснацох Републики Горватскей (РГ).

Програма почала з композицию „Мой Осєк” хтору одшпивали члени домашнього КУД „Осєк”, а потим присутних привитала предсидателька Таня Миклош и оглядла ше на роботу Дружтва хторе того року означує 35-рочнїцу роботи.

На манифестациї присуствовали велї визначни особи зоз политичного и вирского живота, а Дубравка Рашлянин, предсидателька Союзу Руснацох РГ, з нагоди означованя 50-рочнїци роботи того здруженя, додзелєла припознаня за окремне доприношенє и сотруднїцтво у афирмованю култури и творчосци Руснацох у РГ. Медзи добитнїками припознаня и Агнетка Балатинац, представнїца рускей националней меншини Осєцко-бараньскей жупаниї, куд-а у Миклошевцох, Петровцох и Осєку, як и Дружтву Руснацох и Українцох „Калїна” з Рєки.

У програми участвовали шпивацки ґрупи рускей, словацкей и македонскей националней меншини зоз Осєку, Винковцох, Вуковару, Петровцох, Миклошевцох и Рєки.

„Дравски габи” у Осєку орґанизовани под покровительством Совиту за национални меншини РГ, Союзу Руснацох РГ и КУД „Осєк”.

